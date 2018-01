Oranje in Genève tegen Portugal

De Portugese ploeg, die momenteel de derde plaats op de FIFA ranking bekleedt, is daar in die periode op trainingskamp. De kick-off in Stade de Genève, de thuishaven van Servette FC, is om 20.45 uur.

Het is de dertiende maal dat de ploegen elkaar tegenkomen. Eénmaal (in 1991) ging de winst naar Oranje, terwijl Portugal zeven keer de bovenliggende partij was. Vier duels, waaronder de laatste oefenwedstrijd in 2013, eindigden in een gelijkspel.

Drie dagen voordat Oranje tegen Portugal in actie komt, staat nog een treffen met Engeland op de agenda. Het duel, dat vanaf 20.45 uur plaatsvindt in de Amsterdam ArenA, is de ‘return’ van de vriendschappelijke ontmoeting in maart 2016.

De laatste keer dat Oranje in WK-ganger Engeland zijn meerdere moest erkennen is ruim twintig jaar geleden. Tijdens het EK 1996 wonnen de Three Lions op eigen bodem met 4-1. Daarna ontmoetten de ploegen elkaar nog zevenmaal op vriendschappelijke basis. In 2001, 2012 en 2016 trok Nederland aan het langste eind en de overige vier duels (2002, 2005, 2006 en 2009) eindigden in een gelijkspel.

Oorspronkelijk zou Oranje 27 maart oefenen tegen Spanje. Op verzoek van en in overleg met de Spanjaarden is deze ontmoeting naar een nader te bepalen datum verplaatst.

