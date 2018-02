Olympische Spelen voor snowboarder Niek van der Velden voorbij door breuk na valpartij

Tijdens zijn laatste training kwam hij hard ten val en liep daardoor een zware breuk op in zijn arm. Van der Velden wordt later vandaag al geopereerd.

Coach Frank van der Putten zegt tegenover de NOS: Ik zag de val van dichtbij. "Niek vloog wat te hard over de eerste schans, waarschijnlijk omdat hij last kreeg van een windvlaag. Ik zag dat het een flinke crash was en wist eigenlijk meteen dat hij niet zou kunnen starten."