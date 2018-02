Shorttracker Sjinkie Knegt gediskwalificeerd op de 1.000 meter

Inhaalactie

Knegt's inhaalactie op de Amerikaan John-Henry Krueger werd door de jury afgekeurd ten nadele van de Nederlander. Tegenover de NOS liet Knegt na afloop weten te balen maar de fout ook bij zichzelf neer te leggen.

Overklast

'Ik werd overklast bij de start, dan rijd je achter de feiten aan. Ik vind niet dat ik iets verkeerds deed bij mijn inhaalactie. Ik begrijp de beslissing niet. Maar ik heb het ook aan mezelf te danken dat ik in die positie kwam', stelde Knegt tegenover de NOS.

Shorttrack 500 meter

'Ik heb nu nog één kans op goud en dat is de 500 meter. Het is wel mijn grootste kans, want naar mijn mening is dat momenteel mijn beste afstand', aldus Knegt.