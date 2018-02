Ad Melkert in nieuwe RvC ADO Den Haag

Nieuwe RvC

'Ad Melkert, John Yan, Felix Wu en John van Ringelenstein zitten in de nieuwe RvC die nieuw evenwicht en vertrouwen brengt tussen club en grootaandeelhouder', aldus ADO.

Ben Knüppe

Nu ADO Den Haag zowel financieel als sportief weer op koers ligt, is het tijd om ook de bestuursstructuur weer te normaliseren. De door de Ondernemingskamer benoemde Ben Knüppe, draagt daarom binnenkort de voorzittershamer van de Raad van Commissarissen met een goed gevoel over. 'De rust is teruggekeerd, de relatie met de Chinese eigenaar UVS is op evenwichtige wijze hersteld en er is een meerjaren commitment om van ADO Den Haag weer een structureel goed presterende voetbalclub te maken.'

ADO in rustigere vaarwater

De afgelopen 14 maanden was de leiding van de raad van commissarissen van het indertijd zorgwekkende ADO Den Haag door de Ondernemingskamer in handen gelegd van Ben Knüppe en het aandeelhouderschap van UVS in handen van Job van der Have. Samen met Algemeen Directeur Mattijs Manders zijn ze er - met een enthousiast team betrokken spelers en medewerkers - in geslaagd om ADO Den Haag weer in rustiger en veiliger vaarwater te krijgen. Het is nu het juiste moment om het stokje over te dragen aan een nieuwe Raad van Commissarissen.

Ben Knüppe: 'Ik dank echt iedereen bij ADO Den Haag die geholpen heeft om deze omkering mogelijk te maken. Nadrukkelijk dank ik de Chinese aandeelhouder UVS voor de constructieve en correcte samenwerking en allen voor het in ons gestelde vertrouwen. Wie had dit resultaat een jaar geleden kunnen bedenken? Het is daarom ook met tevredenheid en vertrouwen dat ik spoedig terugtreed als voorzitter van de Raad van Commissarissen en mijn opvolgers nu aan u voorstel'.

Meer verstand van voetbal

'Want de nieuwe commissarissen hebben meer verstand van voetbal en veel meer kennis over China dan ik. Bovendien heeft iedereen van harte ingestemd met een nieuw evenwicht in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. ADO Den Haag gaat nu weer – met haar aandeelhouders en andere stakeholders – op normale wijze functioneren', aldus Knüppe.

Melkert

Ad Melkert (62) is een erkend internationaal topbestuurder, met veel diplomatieke ervaring en een levenslange passie voor voetbal. Om die reden heeft de Chinese eigenaar UVS ingestemd met zijn benoeming als onafhankelijk RvC-voorzitter. Melkert zal zich inzetten om een constructieve relatie met de Chinese aandeelhouder te waarborgen en de voetbalbelangen van ADO Den Haag te dienen in de Nederlandse competitie en waar mogelijk ook in China.

Melkert was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamerlid en PvdA-partijleider, Bewindvoerder Wereldbank, Speciale Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Irak en is momenteel verbonden aan de Raad van State als Staatsraad in buitengewone dienst.