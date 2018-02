Diskwalificaties leveren bronzen medaille op voor Nederlandse shorttracksters

Knappe tijd neerzetten

Ze hadden er eigenlijk al niet meer op op durven rekenen toen zij niet in de A-finale maar in de B-finale moesten uitkomen. Toch gaven zij zich bij voorbaat nog niet gewonnen en gingen ze dinsdagmiddag Nederlandse tijd dan ook ijzersterk van start om in ieder geval toch een 'knappe' tijd neer te zetten.

Wereldrecord

Die knappe tijd reden de dames zeker want 4.03,471 is zo snel dat dit nog nooit was gebeurd en daardoor dus een heus wereldrecord. In de B-finale werden de Oranje Shorttracksters dan ook glansrijk eerste.

Spanning voor de A-finale

Nu was het wachten op de A-finale en met name of er daar ploegen gediskwalificeerd zouden gaan worden want dan maakten de dames nog kans op een medaille.

Bronzen medaille

Wat werd gehoopt gebeurde uiteindelijk: een dubbele diskwalificatie in de A-finale. Voor Canada en China kwam de diskwalificatie als een mokerslag, voor Nederland als een aangename surprise want hierdoor werd ook nog even een bronzen plak gescoord. Zuid-Korea verdiende het goud en Italië verzilverde haar deelname.