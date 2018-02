Schaatsers betreuren gewonden na 'plaatgooien'

Een van de twee vrouwen moest voor behandeling naar het ziekenhuis, de ander kon ter plekke aan haar verwonding worden geholpen. De schaatsers betreuren het incident, en hebben een verklaring afgegeven, waarin zij het incident betreuren.

Verklaring:

Bij onze huldiging gisteravond in het Holland Heineken House zijn twee bezoeksters gewond geraakt. Dat vinden wij uiteraard ook zeer te betreuren. We hebben direct na dit voorval contact gezocht met de beide dames die de grote medaille die wij vanaf het podium aan het publiek gaven tegen hun hoofd hebben gekregen. Inmiddels hebben we begrepen dat een van naar het ziekenhuis moest en daar is behandeld.

Het gaat gelukkig naar omstandigheden goed met beide dames die wel erg geschrokken waren. Het zal duidelijk zijn dat ook wij uiteraard nooit de bedoeling hebben gehad om dit te veroorzaken. Dat hebben we hen laten weten en willen we via deze weg ook aan het publiek laten weten.

Hopelijk kan iedereen nog vier dagen genieten van de Olympische Spelen hier in PyeongChang.

Jan Blokhuijsen

Sven Kramer

Patrick Roest

Koen Verweij