Oranje naar Trnava en Turijn

Het Nederlands elftal sluit het seizoen 2017/’18 af met oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië. De ontmoeting met Slowakije vindt plaats op donderdag 31 mei in Štadión Antona Malatinského in Trnava. Met de Italianen is afgesproken elkaar maandag 4 juni te treffen in het Allianz Stadium, de thuishaven van Juventus.