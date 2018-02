Voorzieningenrechter op één lijn met scheidsrechter die bekerdoelpunt Roda JC afkeurde

Handsbal

Bij een 2-2 stand werd er in de 81e minuut een doelpunt van Roda JC afgekeurd – na aanwijzing van de videoscheidsrechter. Er was aan het begin van de aanval hands gemaakt. Volgens Roda JC kwam Willem II na de handsbal weer in balbezit en was er geen basis voor het inschakelen van de videoscheidsrechter. Roda JC werd in Tilburg uiteindelijk uitgeschakeld na penalty’s.

Videoscheidsrechter

De videoscheidsrechter moet na elk doelpunt kijken of het doelpunt geldig is. In dit geval oordeelde de videoscheidsrechter dat er aan het begin van de aanval hands werd gemaakt, waarop de scheidsrechter het doelpunt afkeurde. De rechter oordeelt dat het wel of niet in balbezit komen van Willem II een feitelijke beslissing over een spelsituatie is. De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden. Dat dit mogelijk een onjuiste beslissing is doet niet ter zake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze situatie bindend is.

KNVB heeft juist gehandeld

De rechter bepaalt dat de KNVB juist heeft gehandeld en de slotfase van de kwartfinale niet overgespeeld hoeft te worden. Dat betekent dat Willem II het in de halve finale opneemt tegen Feyenoord.