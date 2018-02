Nieuwe F1 Verstappen in 'oude' kleuren

Op het Circuit de Catalunya in Barcelona heeft Red Bull foto's vrijgegeven van de RB14. De kleurstelling van de auto is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.

Bij het van start gaan van de eerste testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya, heeft het team van Aston Martin Red Bull Racing haar kleurstelling voor 2018 gepresenteerd. Waar eerder al de RB14 in een fraai ogende ‘camouflage-livery’ ten tonele verscheen, om nog niet te veel prijs te geven voor de concurrentie, is de vandaag de definitieve kleurstelling onthuld. Op de eerste testdag mag Daniel Ricciardo de RB14 aan de tand voelen, waarna Max Verstappen op dinsdag het stuur overneemt van de Australiër om zijn eerste ronden af te leggen in de nieuwe auto.