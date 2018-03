Matchfixing in België hardnekkig probleem

Een 19-jarige Vlaamse tennisser is het ultieme bewijs. Tegenover HLN zegt hij: ‘De maffia weet wie het moeilijk heeft en buit dat uit.’ Tien jaar geleden was in België de zaak Ye, maar volgens onderzoeker Els de Waegeneer van de Universiteit is het matchfixing hierna niet uitgeroeid.

De jonge tennisbelofte laat weten: ‘In 2013 speelde ik op een groot toernooi in Portugal. Net voor de match kwam er een groep Tsjetsjenen in de kleedkamer. Ze hadden er geld op ingezet dat ik de eerste set zou verliezen. Het was een wedstrijd tegen een jongen die een wildcard had gekregen, dus het niveauverschil was groot. Ik ben niet op hun vraag ingegaan, maar de Tsjetsjenen zaten wel de hele match lang langs het terrein. Waarschijnlijk hebben ze toen veel geld verloren. Daarna zijn hun bedreigingen verder gegaan.’