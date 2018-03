Maarten van der Weijden zwemt na ruim 100 kilometer nog even 12 uur door

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden heeft vrijdag in een zwembad in Oosterhout het wereldrecord 24 uur zwemmen verbroken! En hoe! Van der Weijden heeft in 24 uur maar liefst 102,8 kilometer afgelegd. Het oude wereldrecord stond op 101,9 kilometer.

Nog 12 uur doorzwemmen

Een geweldige prestatie! Maar.. Van der Weijden zwemt na 4112 baantjes te hebben gezwommen nog verder, hij plakt er nog 12 uur zwemmen achteraan als training voor zijn Elfstedenzwemtocht in augustus van dit jaar.

Training Elfstedenzwemtocht

Van der Weijden: 'Die 12 extra uren zijn voor mij een belangrijke training voor de Elfstedenzwemtocht die ik in augustus van dit jaar ga zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Dan moet ik in 2,5 dag maar liefst 200 km zwemmend overbruggen.'

Kankeronderzoek

In elk van de 11 steden kunnen mensen deze zomer voor slechts 11 euro een stuk met Maarten meezwemmen, mits zij zich op hun beurt laten sponsoren. De opbrengst van de 200 km lange tocht gaat volledig naar kankeronderzoek dat door KWF Kankerbestrijding is goedgekeurd en door patiëntenverenigingen is geselecteerd.

Livestream

Ook de komende 12 uur is Van der Weijden via onderstaande livestream te volgen. Maarten finisht zaterdag 3 maart om 07.00 uur na 36 uur achter elkaar te hebben gezwommen. Op zijn eigen site kun je alles vinden over zijn actie voor KWF Kankerbestrijding.