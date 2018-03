133-voudig international Wesley Sneijder niet meer in Oranje-shirt

Wesley Sneijder zet een punt achter zijn interlandcarrière. 'De Utrechter (33) heeft dat besloten na een uitvoerig gesprek met bondscoach Ronald Koeman, die in Qatar bij Sneijder op bezoek was', zo laat de KNVB zondag weten.

'Bouwen aan nieuw Oranje'

Koeman en Sneijder spraken over de toekomst van Oranje. Koeman: 'Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling. Maar ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken.'

'Respect voor keuze Koeman'

Sneijder begrijpt dat de bondscoach een andere weg inslaat: 'Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international. Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze.'

Trainerscursus

Wesley Sneijder heeft de ambitie om, na zijn actieve carrière, de trainerscursus te volgen. De KNVB en Sneijder gaan samen de mogelijkheden onderzoeken of speler en bond ook in de toekomst aan elkaar verbonden kunnen blijven.

Recordinternational

Wesley Sneijder speelde 15 jaar lang in het Nederlands elftal. Hij maakte zijn debuut in 2003 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal en groeide uit tot recordinternational. Afgelopen november speelde hij zijn 133e en laatste interland tegen Roemenië. Met Oranje werd hij tweede op het WK in Zuid Afrika (2010) en derde op het WK in Brazilië, vier jaar geleden. `

De KNVB zal de komende periode benutten om na te denken over een passend afscheid voor Sneijder.