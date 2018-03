Jorien ter Mors pakt in China wereldtitel sprint

Zondag is schaatsster Jorien ter Mors in China de nieuwe wereldkampioene sprint geworden. Dit heeft de KNSB zondag bekendgemaakt.

De sterkste

'De 28-jarige rijdster van Team Afterpay was zondag na vier onderdelen de sterkste in het Chinese Changchun. Brittany Bowe veroverde het zilver, Olga Fatkulina het brons. Nao Kodaira meldde zich na de tweede 500 meter ziek af', aldus de KNSB.

Titelopvolgster Marianne Timmer

Eerder werd Marianne Timmer wereldkampioen sprint maar dat is inmiddels al weer 14 jaar geleden. Ter Mors is nu de tweede Nederlandse vrouw met de titel wereldkampioen sprint. Dat Jorien ter Mors in goede vorm verkeerd bleek ook al op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea waar zij een gouden medaille wist te behalen op de 1000 meter.