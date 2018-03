Ireen Wüst krijgt eigen standbeeld in geboorteplaats Goirle

Beduusde Wüst

'Ik ben er echt blij mee. Een beeld, dat is toch best bijzonder', reageerde Wüst een beetje beduusd op het nieuws. Waar in de gemeente het beeld komt te staan, en hoe het er uit gaat zien is nog niet bekend 'Dat gaan we samen met Ireen bepalen', vertelde Van Stappershoef.

Duizenden mensen

Op het Oranjeplein in Goirle genoten duizenden mensen van de huldiging van Wüst, die met haar familie zichtbaar van het programma genoot vanaf een speciaal podium.

Beelden olympische races

Naast speeches van de burgemeester, wethouder en gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant werden beelden van de olympische races getoond, en een video waarin vrienden en bekenden Ireen toespraken. 'Van alle huldigingen van Ireen was dit toch wel echt de mooiste', vertelde vader Wim Wüst enthousiast na afloop.