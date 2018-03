Oranje in oktober tegen Rode Duivels

Het Nederlands elftal oefent komend najaar op Belgische bodem tegen de Rode Duivels. Waar de 127e editie van de Derby der Lage Landen dinsdag 16 oktober plaatsvindt, laat de Belgische voetbalbond in een later stadium weten.

Op dit moment voert de KNVB nog gesprekken over de invulling van de laatste oefeninterland ter voorbereiding op Oranjes eerste UEFA Nations Leagueduel met Frankrijk begin september. Zodra deze tegenstander bekend is, is het programma van het team van bondscoach Ronald Koeman met tien internationale ontmoetingen in 2018 compleet.

Het wedstrijdschema:

vrijdag 23 maart, 20.45 uur Nederland – Engeland (vr) Amsterdam ArenA

maandag 26 maart, 20.30 uur Portugal – Nederland (vr) Stade de Genève

donderdag 31 mei, 20.45 uur Slowakije – Nederland (vr) Štadión Antona Malatinského, Trnava

maandag 4 juni, 20.45 uur Italië – Nederland (vr) Allianz Stadium, Turijn

donderdag 6 september Oefeninterland

zondag 9 september, 20.45 uur Frankrijk – Nederland (UNL) n.t.b.

zaterdag 13 oktober, 20.45 uur Nederland – Duitsland (UNL) n.t.b.

dinsdag 16 oktober, 20.45 uur België – Nederland (vr) n.t.b.

vrijdag 16 november, 20.45 uur Nederland – Frankrijk (UNL) n.t.b.

maandag 19 november, 20.45 uur Duitsland – Nederland (UNL) n.t.b.