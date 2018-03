Ajax stapje dichterbij koploper PSV

(ELF Voetbal / Blik op Nieuws) Ajax is er tegen sc Heerenveen in geslaagd de slechte reeks een halt toe te roepen. Na puntenverlies tegen ADO Den Haag en Vitesse werd er weer eens gewonnen. De 4-1 uitslag deed vermoeden dat de Amsterdammers een makkelijk duel speelden, maar dat was niet het geval. Wat kunnen we leren van Ajax- sc Heerenveen?

Ajax had de overwinning vooral te danken aan de goede en felle tweede helft. Waar het tempo voor de pauze nog laag lag en de ploeg van Erik ten Hag amper tot kansen kwam, was na rust alles anders. De thuisploeg kreeg de ene mogelijkheid na de andere en op de overwinning was dan ook niks af te dingen. Het is opvallend dat Ajax weer een wedstrijd met duidelijk twee gezichten speelde. Waar het de ploeg eerder tegen ADO nog punten koste, kwam het tegen sc Heerenveen allemaal goed.

Ajax trad tegen sc Heerenveen zonder Joël Veltman aan. De aanvoerder werd geslachtofferd ten faveure van Rasmus Nissen Kristensen. Daardoor stond er in de ArenA een nieuwe aanvoerder op het veld. De nog altijd maar achttienjarige Matthijs de Ligt kreeg de aanvoerdersband om de arm geschoven in plaats van routiniers als Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schöne. De reden daarvoor is dat Ten Hag een “winnende cultuur” wil creëren in de hoofdstad.

Vandaag was het weer eens de beurt aan Huntelaar. Na kortstondig blessureleed kon de spits weer aan de aftrap verschijnen. Een groot succes werd het niet. De Hunter krijgt al langer kritiek omdat hij het positiespel van Ajax niet ten goede zou komen, maar hij reageerde altijd met doelpunten. Tegen sc Heerenveen zat dat er niet in. Hij kreeg kans op kans, maar het vizier stond niet op scherp. Het zorgde voor scherpe kritiek op social media.