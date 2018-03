Van Vollenhoven wil meldpunt seksueel misbruik in de sport

Als het aan meester Pieter van Vollenhoven ligt komt er een centraal meldpunt voor seksueel misbruik in de sport. Dit liet Van Vollenhoven weten in een interview met Nieuwsuur.

Als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp laat hij weten: ‘Bij zo'n meldpunt werken professionals die weten hoe ze zo'n melding moeten oppakken. Dan weet je als slachtoffer ook dat het goed terechtkomt en dat je erop kan vertrouwen.’

Van Vollenhoven is geen voorstander van een meldplicht waar iedereen die weet heeft van seksueel misbruik of intimidatie verplicht is om hier melding van de te maken bij de bond.

‘Bij sportclubs, amateurclubs met name, zijn er geen mensen die zo'n melding goed kunnen begeleiden. Die zijn daar niet voor opgeleid. En daarnaast kennen veel mensen elkaar bij zo'n club. Als de melding gaat over familie of een kennis, kan iemand het misschien onder de mat schuiven’, aldus Van Vollenhoven.