Groot feest in Eindhoven, PSV behaalt klinkende zegen op Ajax

De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek concurrent Ajax met 3-0 uit te schakelen. De wedstrijd in het Philips Stadion eindigde voor de gefrustreerde Amsterdammers met 9 man. In de 81e minuut kreeg namelijk eerst Tagliafco rood voor een sliding op Lorenzo en drie minuten later was Siem de Jong aan de beurt, die zijn voet op de enkel van Santiago Arias plantte.

Pareiro wist voor PSV de 1-0 binnen te schieten en Luuk de Jong zorgde voor de 2-0. Na de rust zette Ajax-coach Erik ten Hag Siem de Jong in in ruil voor Max Wöber waardoor de Amsterdammers een vierde man op het middenveld kregen. Dat leverde de eerste minuten een aanvallend Ajax op, maar de Amsterdammers wisten het doel van de Eindhovenaren niet te bereiken. Het luid aangemoedigde PSV-elftal zette toen zelf weer de aanval in en met succes, want Bergwijn schoot met één schot het duel in het slot: 3-0! De spanning was er af, het spel was gespeeld. Maar na deze goal sloegen bij de Ajax-fans wel de stoppen door. Bij het uitvak van Ajax werd met vuurwerk gegooid en ook ontstond daardoor even brand in het uitvak. De wedstrijd lag heel even stil.

Door de overwinning is PSV met nog drie wedstrijden te gaan niet meer in te halen door de concurrentie: de 24ste titel uit de historie is zodoende een feit. Eindhoven viert groot feest. De huldiging in de Eindhovense binnenstad volgt maandag