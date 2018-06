Ajax en AS Roma bereiken overeenstemming over Justin Kluivert

Ajax en AS Roma hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Justin Kluivert naar de Italiaanse club.

Het transferbedrag is EUR 17,25 miljoen en kan door middel van bonussen en een doorverkooppercentage oplopen naar maximaal EUR 22,75 miljoen. De vleugelaanvaller stond nog tot en met 30 juni 2019 onder contract bij Ajax.

Kluivert werd geboren op 5 mei 1999 in Amsterdam. De enkelvoudig international speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 15 januari 2017 zijn debuut in het eerste elftal in de Eredivisie wedstrijd PEC Zwolle – Ajax (1-3). Kluivert speelde in totaal 56 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 13 doelpunten.