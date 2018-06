Verstappen tweede bij Grand Prix in Frankrijk

De 20-jarige Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix in Frankrijk. Max startte vanaf P4 en wist door te stomen naar een 2e plaats.

De Nederlander wist in de eerste bocht om een aanrijding tussen Vettel en Bottas heen te rijden. De Duitser in de Ferrari kegelde in de eerste ronder de Fin met de Mercedes van de baan. Na de botsing tussen Vettel en Bottas reed men zes ronden achter de saftey car.

Lewis Hamilton startte vanaf pole position en wist de eerste plaats de gehele race vast te houden. Max Verstappen eindigde als tweede en de Fin Raikonen werd derde.

Dit is de derde podiumplek voor de Limburger in de laatste vier races