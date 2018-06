Ajax en Southampton bereiken overeenstemming over de overgang van Dusan Tadic

De aanvallende middenvelder komt momenteel nog met zijn nationale team uit op het WK in Rusland. Nadat dit toernooi voor Servië is afgelopen, reist Tadic naar Nederland om zijn persoonlijke afspraken over zijn vierjarige overeenkomst met Ajax te vervolmaken.

De oud-speler van FC Groningen en FC Twente tekent een contract dat ingaat op 1 juli 2018 en loopt tot en met 30 juni 2022. Ajax betaalt een transfersom van EUR 11,4 miljoen, die op basis van variabelen kan oplopen tot maximaal EUR 13,7 miljoen.

Tadic werd op 20 november 1988 geboren in Bačka Topola, Joegoslavië.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars: “De komst van Dusan Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een ‘winnaar eerste klas’ en dat soort spelers heb je er graag bij.”