Mannschaft uitgeschakeld op WK door Zuid-Korea

De regerend wereldkampioen had in de laatste groepswedstrijd in Kazan een zege nodig tegen Zuid-Korea, maar verloor in blessuretijd (slechts 6 minuten) met 2-0. In dezelfde poel won Zweden met 0-3 van Mexico, waardoor deze teams doorgingen naar de achtste finales.