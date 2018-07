Max Verstappen wint Grand Prix van Oostenrijk

Het is voor de Limbuirger de eerste overwinning van dit seizoen na twee podiumplaatsen op rij (derde in Cananda en tweede in Frankrijk) en zijn vierder overwinning in totaal. Dit meldt onder meer de NOS zondag.

Een kleine 20.000 Nederlanders zaten op de tribune van de Red Bull Ring en zagen Verstappen winnen. Het draaide uit op één groot oranjefeest.

Max Versteppen wist met zijn Red Bull door een geweldige inhaalactie, de pecfecte teamtechniek en een foutloze race de twee Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel achter zich te laten.