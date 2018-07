Belgische Rode Duivels verslaan WK-favoriet Brazilië

Eerste helft voor Belgen

Al in de eerste helft werd duidelijk dat België de overhand had op het Braziliaanse voetbal wat uiteindelijk resulteerde in maar liefst 2 doelpunten voor onze Zuiderburen. Het lukte de Brazilianen gewoonweg niet om het spel te kunnen maken en zij moesten hun meerdere erkennen in de Belgen.

Keeper Courtois

Ook in het eerste gedeelte van de tweede helft leken de Belgen stand te houden tegen Brazilië maar die bleven steeds feller aanzetten en kwamen steeds vaker met gevaarlijk acties voor het doel van de Belgische keeper Courtois. Uiteindelijk wisten de Brazilianen in de 75e minuut van de match een doelpunt te scoren waardoor de stand op 2-1 kwam.

Halve finale sinds 1986

Daarna kreeg Brazilië weer hoop en kreeg de Belgische doelman het steeds drukker maar bleef hij overeind. Aan het eind van de 95e minuut verloste de scheidsrechter de Belgen door het eindsignaal te fluiten. Het is voor het eerst sinds 1986 dat België de halve finales van het WK weer heeft gehaald. Daar wacht België buurland Frankrijk als tegenstander. Zaterdag wordt ook duidelijk wie de andere halve finale op het WK tegen elkaar gaan spelen. Om 16.00 uur speelt Zweden tegen Engeland de kwartfinale en om

20.00 uur moet thuisland Rusland het opnemen tegen Kroatië.