Kiki Bertens behaalt kwartfinales Wimbledon

Twee sets

De 26-jarige Bertens moest het maandag opnemen tegen de even oude Karolína Plísková uit Tsjechië. Er waren slechts twee sets nodig om de Tsjechische uit te schakelen met 6-3 en 7-6. Het is voor het eerst in haar carrière dat ze de kwartfinale van Wimbledon heeft bereikt.

Geen Toptien-tegenstandsters meer

Alle 'grote' tegenstanders uit de top tien van de wereld zijn inmiddels uit het toernooi dus ook in de kwartfinale maakt Bertens kans om door te gaan. Haar tegenstandster wordt Julia Goerges die in twee sets Donna Vekic versloeg.