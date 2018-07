Einde WK voor Rode Duivels

Het WK is dinsdagavond voor de Rode Duivels tot een eind gekomen. Het lukte de Belgen uiteindelijk niet om te scoren nadat Frankrijk dat eerder in de wedstrijd wel was gelukt. De stand bleef tot het laatste fluitsignaal dan ook 0-1 waardoor Frankrijk zich wel plaatste voor de finale van het WK.