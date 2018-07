Kroatië wint van Engeland met 2-1 en gaat naar WK-finale

De Kroaten hebben in het Luzhniki-stadion in Moskou Engeland na de verlenging verslagen met 2-1.

De Engelsen wisten al na vijf minuten op voorsprong te komen, maar door goals van Ivan Perisic ('68) en Mario Mandzukic ('109) wisten de Kroaten zich naar de WK-finale te spelen. De WK-finale wordt zondagmiddag om 17.00 gespeeld. Dan moet Kroatië het opnemen tegen Frankrijk.

Het is voor de Kroaten de eerste keer in de WK-historie dat ze de finale halen. In 1998 eindigde het land als derde, mede dankzij een zege op Nederland in de strijd om het brons (2-1).