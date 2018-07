Ajax en adidas verlengen partnership tot 2025

Ajax en adidas hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van het partnership. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 juli 2019 en loopt tot en met 30 juni 2025. Ajax en adidas zijn sinds het seizoen 2000-2001 aan elkaar verbonden. Sinds 1 juli 2009 is adidas een van de officiële hoofdsponsors van de club.

Net als bij eerdere verlengingen van het sponsorcontract, hebben de sportieve ambities van de club en de toekomstvisie van Ajax bijgedragen aan de volbrenging van het vernieuwde partnership. Met name de toegenomen focus op de internationale markt en de verdere ontwikkelingen van de jeugdopleiding speelden een belangrijke rol.

Edwin van der Sar, algemeen directeur Ajax, geeft aan zeer blij te zijn met deze ontwikkeling: “Met deze nieuwe overeenkomst spreekt adidas vertrouwen uit in de club en onze toekomst. Adidas levert als mede-hoofdsponsor een substantiële bijdrage en is tevens verantwoordelijk voor het schitterende tenue waar wij in spelen. Bij Ajax hechten wij waarde aan langdurige samenwerkingsverbanden, dit is daar een uitstekend voorbeeld van. Daarnaast genieten zij wereldwijd zeer veel bekendheid en aanzien. Wij kijken dan ook uit naar de verdere invulling van dit prachtige partnership.”

Claus-Peter Mayer, Vice President Sports Marketing adidas: “We zijn er trots op om de lange en succesvolle relatie met Ajax voort te zetten. De professionele organisatie, de ambities die de club heeft en het oog voor talentontwikkeling, sluiten goed aan bij onze positionering als marktleider voetbal. We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren samen meer successen gaan beleven.”