Nederlandse renner Groenewegen boekt 2e ritzege op rij in Tour

Het is Dylan Groenewegen zaterdag in Frankrijk weer gelukt om de ritzege op zijn naam te zetten. Gisteren, vrijdag de 13e, reed de Amsterdammer ook als eerste over de streep in de 7e etappe van de Tour de France.

3 Touretappes gewonnen

De etappe van de Tour van vorig jaar op de Champs-Élysées was zijn eerste ritzege in de Tour. Met de twee ritzeges van vandaag en gisteren heeft Groenewegen nu dus in totaal 3 etappes weten te winnen.

Twee ritzeges op rij bijzonder

Twee ritzeges op rij voor een Nederlandse wielrenner is bijzonder. Alleen Zoetemelk en Raas gingen hem voor. Zaterdag wist Groenewegen in de sprint zijn fiets als eerste over de meet te drukken, een halve wiellengte voor Andre Greipel die tweede werd.