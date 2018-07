Frankrijk wereldkampioen voetbal

Voor de tweede keer in de historie is Frankrijk wereldkampioen voetbal gewonden door met 4-2 van Kroatië te winnen.

Frankrijk ging met een voorsprong van 2-1 de rust in na een hens in de 16 meter door Mandzukić. De laatste strafte in de tweede helft een blunder af van de Franse doelman Hugo Lloris.

Het was een memorabele finale omdat er voor het eerst een doelpunt was door een eigen doelpunt en een penalty door overleg met de videoscheidsrechter.

Zowel België die derde werd en Kroatië kunnen terugkijken op een geslaagd WK.