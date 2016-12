'Muziek beïnvloedt je smaak'

Een bord dat mooi geschikt is of een snoepje dat er goed uit ziet, smaakt beter. Nu blijkt uit onderzoek van het laboratorium voor Experimentele Psychologie van de KU Leuven dat ook de muziek of het geluid dat je hoort tijdens het eten een invloed heeft op hoe je het eten ervaart.

Voor zijn doctoraatsonderzoek ging doctoraatsstudent Felipe Reinoso Carvalho aan de slag met muziek en chocolade. In samenwerking met professor Charles Spence van de Oxford University en topchocolatier Dominique Persoone ontwikkelde hij vier verschillende pralines en twee soundtracks. 116 testpersonen kregen de lekkernijen voorgeschoteld met om beurten één van de soundtracks in de oren en moesten hun smaakbeleving omschrijven.

De pralines waren rond of rechthoekig en werden gemaakt met chocolade die 71% of 80% cacao bevatte. Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers twee ‘soundtracks’. Het ene deuntje werd als ‘creamy’ bestempeld, het andere als ‘rough’, wat meteen duidt op de emotie of smaak die de muziek zou moeten opwekken (u kan de muziek hier beluisteren).

Felipe Reinoso Carvalho licht toe: “De testpersonen werden in vier groepen verdeeld (één groep per praline). Elke testpersoon kreeg twee identieke pralines voorgeschoteld met exact dezelfde smaak en vorm. Bij het eten van de eerste praline kregen ze via een hoofdtelefoon het ene muzieknummer te horen, bij de tweede praline het andere nummer. Na het eten van elke praline omschreven ze via enkele vragen hun smaakbeleving.” Uit het onderzoek bleek dat de mensen die de chocolade aten bij het beluisteren van de ‘creamy’ muziek de praline als romiger en ook zoeter omschreven. Wie de ‘rough’ soundtrack te horen kreeg omschreef dezelfde chocolade als ruwer en meer bitter.

Nadien werd aan de proefpersonen ook gevraagd of ze de chocolade over het algemeen lekker vonden en of ze de muziek goed of slecht vonden. Want vaak leidt ‘goede’ muziek tot een beter oordeel over de smaak van het voedsel. In dit experiment bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn. De link die dus eerder gelegd werd tussen muziek en smaakbeleving blijkt helemaal onbewust te zijn.