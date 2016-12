China wil landen op 'dark side' van de maan

China is van plan om een maanlander op de zogenaamde donkere kant van de maan te laten landen. Dit heeft de Chinese overheid dinsdag bekendgemaakt in haar plannen voor de ruimtevaart in de komende periode.

'Mysterieuze' kant van het maanoppervlak

China wil ook in 2020 een ruimtevaartuig op Mars laten landen. Het zijn ambitieuze plannen van een nieuwe speler in de ruimtevaart. In een vandaag gepubliceerde zogenaamde 'white paper' heeft de Chinese regering aangegeven dat Chang'e 4 missie bedoeld is om de 'mysterieuze' kant van het maanoppervlak verkennen. Het project moet voldoen aan drie strategische stappen: 'Orbiting, landing and return' oftewel in een baan rond de maan vliegen, landen op het maanoppervlak en weer terugkeren naar de aarde.

2018

Na een de landing op de 'achterkant' van de maan is het de bedoeling dat de maanrover contouren en oppervlakte-eigenschappen in kaart brengt, maar ook kijkt naar de geologische omstandigheden. De hoop is dat de sonde met bodemmonsters van het maanoppervlak terugkeert en om zo inzicht te krijgen hoe de maan is gevormd. Het maanproject staat voor het jaar 2018 op de planning.