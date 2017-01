'2016 warmste jaar ooit'

Hiermee is het record voor de derde keer op rij gebroken. In 2014 en 2015 werd ook al het warmterecord gebroken. Volgens de wetenschappers lag de temperatuur in 2016 0,1 graad Celsius hoger dan het jaar daarvoor. In 1880 is men begonnen met het registreren van de gemiddelde wereldtemperatuur. Sindsdien is de gemiddelde temperatuur met 0,9 graad Celsius gestegen.

De oorzaak van de stijgende temperatuur wordt toegeschreven aan de uitstoot van broeikasgassen en El Niño.