Delftse studenten winnen Hyperloop Pod Competitie

De ontlading was groot bij de Award Ceremony van SpaceX’s Hyperloop Pod Competitie. Onder grote belangstelling wonnen studenten van de TU Delft de wedstrijd in Los Angeles. Uitgedaagd door Elon Musk bouwden 27 teams uit de hele wereld het afgelopen jaar ‘pods’ voor het futuristische transportconcept Hyperloop, waarbij mensen en goederen met hoge snelheid door buizen reizen.

Afgelopen weekend mochten ze hun pods op de proef stellen in een 1.2 km lange buis naast het terein van SpaceX in Los Angeles. “Dit was precies de prijs waar we voor gingen, we hebben geprobeerd aan alle details aandacht te besteden en een pod te maken die je zo zou kunnen opschalen”, vertelt team captain Tim Houter. “En die inspanning is nu beloond, fantastisch”. Daarnaast kreeg het Delft Hyperloop Team ook de Award voor de beste constructie en ontwerp. Studenten van de Universiteit van Munchen wonnen de andere prijs, die voor de hoogste gemiddelde snelheid

SpaceX

Afgelopen weekend streed het Delft Hyperloop team met 26 andere teams om de winst in de SpaceX Hyperloop Pod Competition. Ze mochten proberen een zo hoog mogelijke snelheid te behalen in de testbuis van 1,2 kilometer naast het hoofdkantoor van het ruimtevaartbedrijf in Hawthorne, Los Angeles. Een jury beoordeelde de 'pods' -gemaakt op halve schaal - op o.a. betrouwbaarheid, ontwerp en schaalbaarheid. Uiteindelijk won het Delftse team het overall klassement.

Hyperloop Pod Competition

De Hyperloop Pod Competition is opgezet door Elon Musk, oprichter van SpaceX en Tesla Motors. Musk opende de finale persoonlijk, en bezocht de stand van het Delftse team. Met de competitie wil hij de ontwikkeling van een revolutionaire vorm van snel en energiezuinig transport stimuleren, waarbij mensen en goederen met een snelheid van 1.200 kilometer per uur door buizen met daarin een zeer lage luchtdruk reizen. Uitgedaagd door Musk ontwierpen, bouwden en testten studententeams over de hele wereld hyperloop-pods.

Lichtgewicht

Het ontwerp van de Delftse studenten is erg licht: door het gebruik van het lichte en sterke koolstofvezel weegt de Delftse pod van ongeveer 4,5 meter lang en 1 meter hoog slechts 149 kilogram. Met behulp van magneten zweeft de Delftse pod boven de baan, waardoor er heel weinig energie verloren gaat. Tijdens de wedstrijd lagen de snelheden rond 90 km/u. In een langere buis zou het Delftse prototype snelheden tot 1.200 kilometer per uur aan moeten kunnen.