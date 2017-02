Hoogleraren: 'Dyslexie en dyscalculie zijn te wijten aan slecht onderwijs'

Dyslexie en dyscalculie zijn te wijten aan slecht onderwijs. Met de kinderen is niets aan de hand. ,,Ze moeten gewoon weer stampen." Dat stellen drie hoogleraren in het AD.

Steeds vaker krijgen kinderen het stempel dyslexie en dyscalculie. Op sommige middelbare scholen staat 30 procent van de leerlingen te boek als dyslectisch. Onderzoekster dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen en haar collega's stellen dat dyslexie het gevolg is van slecht onderwijs.

,,Er wordt gewoon te weinig geoefend,'' zegt ze. ,,Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een 't' vrijwel altijd een 'ch' is en geen 'g'." Het onderzoek nam zo'n tien jaar in beslag.

Om dyslexie en dyscalculie aan te pakken moet op scholen elke dag weer ouderwets worden gestampt, aldus de onderzoekers.

Tijdens een intensieve rekentraining van zes weken gingen de vijftig leerlingen die aan een onderzoek van Bosman meededen gemiddeld met anderhalf jaar vooruit. ,,Vrijwel alle leerlingen zijn in staat om deze basisvaardigheden te verwerven.''