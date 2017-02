Twee miljoen voor Nationale proeftuin

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken stelt ruim 2 miljoen euro voor vier jaar beschikbaar voor de eerste fase van de proeftuin, die moet zorgen dat de Nederlandse land- en tuinbouw duurzamer en efficiënter kan produceren en ook in de toekomst toonaangevend blijft. Naar verwachting investeert het bedrijfsleven bovenop de ruim 2 miljoen van het ministerie 8 miljoen euro in vier jaar. Dat kondigt staatssecretaris Van Dam maandag 13 februari aan tijdens zijn werkbezoek aan Lely Groep en Bunnik Plants.

Drones die plantziekten opsporen en alleen bestrijdingsmiddel sproeien waar dat nodig is, kleine landbouwrobots die efficiënt en goedkoop 24/7 het land bewerken, sensoren in de grond die per plant zorgen dat er geautomatiseerd water of mest wordt gegeven, satellieten die de boer informeren over bodemvruchtbaarheid, oogsttijd of insectenplagen. In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw kunnen dergelijke technieken in een realistische proefopstelling op het land worden getest en doorontwikkeld, waarna ze kunnen worden gedemonstreerd aan boeren die ermee aan de slag willen in hun bedrijf.

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse landbouw is internationaal toonaangevend. Om dat te blijven, moeten we investeren in vooruitgang. Dat helpt onze boeren en tuinders, en is goed voor onze technologische bedrijven. Met de kennis en de technologie die we in de proeftuin marktrijp maken kunnen we de land- en tuinbouw efficiënter én duurzamer maken. Zo behouden we onze koppositie en kunnen we ook in de toekomst blijven bijdragen aan de wereldwijde opgave om genoeg eten te produceren.”

Proeftuin van start met ontwerpstudie

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw start met een ontwerpstudie. Die brengt in kaart welke experimenteerruimtes (kas, land, stal) er al zijn en verbindt bestaande initiatieven aan de proeftuin. Op basis daarvan wordt vastgesteld voor welke gewassen en toepassingen aanvullende experimenteerruimte moet komen. Naar verwachting levert de ontwerpstudie nog voor de zomer de eerste resultaten op, zodat de proeftuin op korte termijn verder ontwikkeld kan worden.

Investeren om innovatie te versnellen

Om internationaal koploper te blijven in agri&food is het belangrijk fors te investeren in innovatie, aldus staatssecretaris Van Dam. Eerder maakte de bewindspersoon al bekend dat er 16,5 miljoen euro beschikbaar komt voor HighTech 2 Feed the World; projecten die innovatie versnellen door bijvoorbeeld technologie uit de medische wereld of de ruimtevaart toe te passen in de landbouw. Daarnaast werd onlangs €12 mln beschikbaar gesteld door EZ voor 2 nieuwe investeringsfondsen gericht op technostarters in de Agri-Horti-Food-Tech. Privaat wordt daar nog minstens €12 mln bijgelegd. De staatssecretaris wil op deze manier innovatieve starters die actief zijn op het snijvlak tussen agro en techniek meer kans geven tot bloei te komen. Verder is er nog eens 500.000 euro beschikbaar voor zogenoemde ‘start-up accelerators’. Gevestigde bedrijven gaan start-ups ondersteunen om de introductie van innovaties te versnellen. Binnenkort start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.