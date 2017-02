NS investeert 3 ton in startup succesvol Hyperloop team

De NS geeft samen met regionaal investeringsfonds UNIIQ een vliegende start aan de startup HARDT. 'Beide fondsen investeren € 300.000 in deze startup die wortelt in het succesvolle Hyperloopteam van de TU Delft', zo heeft de NS bekendgemaakt.

'Wij verwachten dat HARDT de komende jaren in staat zal zijn technologie te ontwikkelen die mogelijk ook gebruikt kan worden bij onze treinen', aldus de NS. Het Delft Hyperloop team werd in januari 2017 overall winnaar van de SpaceX Hyperloop Pod competitie in Californië. NS president-directeur Roger van Boxtel maakte de investering in HARDT donderdagmiddag 16 februari bekend in Den Haag. Hier werd het Delft Hyperloop team gehuldigd op het Ministerie van Economische Zaken.

Hyperloop

Met het vervoersysteem Hyperloop kunnen mensen en goederen reizen met de snelheid van een vliegtuig, maar met het gemak van een trein. Lichtgewicht capsules schieten tegen de snelheid van het geluid door een buis zonder luchtweerstand, zwevend op magneten en aangedreven door zonne-energie. Daarmee is het systeem niet alleen razendsnel, maar ook efficiënt en milieuvriendelijk.

Prototype

Dat dit geen verre toekomstmuziek is, lieten de initiatiefnemers van HARDT zien door te winnen van 27 andere universitaire teams van ingenieurs, waaronder gerenommeerde Amerikaanse instellingen als MIT en Virginia Tech. Het Delfste prototype ontving de eerste prijs, kreeg de ‘best design and construction’ award en vloog met 93 kilometer per uur in een door SpaceX neergelegd testtrack van 1,6 kilometer.

NS Innovatiefonds

Het NS Innovatiefonds is gestart om gericht te kunnen investeren in innovaties op het gebied van mobiliteit. Deze eerste investering sinds de start van het fonds eind 2015 past hier uitstekend bij. Met dergelijke investeringen wil NS voorop blijven lopen: Hyperloop blijft de komende jaren een zaak van experimenteel onderzoek en ontwikkeling.

NS verwacht wél dat HARDT in staat zal zijn technologie te ontwikkelen die mogelijk ook gebruikt kan worden bij onze treinen. En daar willen we natuurlijk bij zijn. NS speelt een centrale rol in de Nederlandse mobiliteit en stimuleert ontwikkelingen die dit verder gaan brengen. Ook is NS de komende jaren hard op zoek naar technisch talent. Met deze investering willen we het enthousiasme voor technische studies bij scholieren en studenten vergroten.

5 miljoen in innovatiefonds NS

Naast HARDT is NS Innovatiefonds ook in gesprek met andere innovatieve mobiliteits-startups die producten en diensten ontwikkelen die op kortere termijn gerealiseerd worden. Voor het fonds is in totaal 5 miljoen gereserveerd, met een looptijd van 6 jaar. De omvang van de investering per startup ligt tussen de 50 duizend en de 500 duizend euro.