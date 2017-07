Wetenschappers: dat mensen en honden hartelijk karakter hebben komt door dna-fout

Er is door wetenschappers een verklaring gevonden waarom honden zo sociaal en lief zijn. Volgens de onderzoekers leiden de dieren aan de hondenversie van het Williams-Beuren-syndroom van de mens.

Het Willams-Beuren-syndroom is volgens De Volkskrant een aangeboren verstandelijke beperking die gekenmerkt wordt door een opvallen lief en sociaal karakter. In vakblad Science Advances schrijven de onderzoekers dat het komt door een dna-fout dat de mensen een uitgesproken hartelijk karakter hebben. Bij honden is hetzelfde stuk dna verstoord.

Onderzoeksleider Bridgett VonHoldt van de Princeton Universiteit laat weten: ‘Een hypersociale aard was tijdens het domesticatieproces erg voordelig voor de hond. Daarop hebben we ze vele generaties lang geselecteerd.’ Volgens VonHoldt is het te kort door de bocht om te zeggen dat honden verstandelijk gehandicapte wolven zijn.