Aantal koeldagen sterk toegenomen

De periode van half juli tot half augustus is in Nederland de warmste periode van het jaar. De warmte kan volgens het KNMI worden uitgedrukt in het aantal koeldagen. Dit is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te koelen. Het kan ook een maat zijn voor andere zomerse zaken, zoals strandbezoek, drankconsumptie en hittestress.

Het aantal koeldagen is gelijk aan de som van afwijkingen ten opzichte van 17 ˚C voor alle dagen met een gemiddelde temperatuur van 17 ˚C of meer; een daggemiddelde temperatuur van bijvoorbeeld 19 ˚C voegt 2 koeldagen toe.



De figuur toont het jaarlijkse aantal koeldagen in de periode 1901-2016, gebaseerd op waarnemingen in De Bilt. Het aantal koeldagen is in deze periode drie keer zo groot geworden, van 50 aan het begin van de vorige eeuw tot 150 in recente jaren. Dit jaar waren er tot 26 juli 106 koeldagen, aanmerkelijk meer dan de 78 koeldagen die afgelopen 10 jaar gemiddeld tot deze datum optraden. Volgens de KNMI’14 klimaatscenario’s zal deze eeuw het aantal koeldagen verder toenemen. In het warmste scenario zal eind deze eeuw het aantal koeldagen maar liefst drie keer zo groot zijn als nu en tien keer zo groot als begin vorige eeuw.



De toename van het aantal koeldagen heeft twee oorzaken: er komen steeds meer dagen die warmer zijn dan 17 ˚C en deze dagen worden gemiddeld steeds warmer. De opwarming wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door de mens.

De hier gegeven waarden van het aantal koeldagen gelden voor buiten de gebouwde omgeving. In steden zijn de waarden hoger. Aanpassen van steden met meer groen en water, betere luchtcirculatie en lichtere gebouwen, kunnen helpen om in de stad de toename van het aantal koeldagen te beperken.