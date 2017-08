Kwispelende honden niet per defenitie blij

Volgens D’Hooge is kwispelen in eerste plaats een geruststellend signaal. ‘Een hond laat er ondergeschikte dieren mee weten dat hij ongevaarlijk is, en sterkere dieren of mensen dat hij hun suprematie niet betwist.’

‘Bega hoe dan ook nooit de fout een kwispelende hond die je niet kent zomaar te vertrouwen. Je zou de eerste niet zijn die gebeten wordt’, aldus D’Hooge. ‘Sommige honden zenden tegenstrijdige signalen uit, die voor mensen moeilijk te interpreteren zijn, of worden plots zo angstig wanneer ze benaderd worden, bijvoorbeeld door een voorgeschiedenis van mishandeling, dat ze de hand bijten die hen wil strelen.’