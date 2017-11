Wetenschappers ontdekken enorme ruimte in Grote Piramide van Gizeh

Wetenschappers hebben in de Grote Piramide van Gizeh een verborgen ruimte ontdekt die minstens 30 meter lang is.

De wetenschappers ontdekten de ruimte met zogenoemde kosmische stralen, die door steen dringen. De wetenschappers onderzoeken nog wat de bouwkundige betekenis van de ruimte is. Ook is nog niet duidelijk of er nog een andere functie aan de ruimte kan worden toegeschreven, zo meldt het Britse natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature. Het gaat om de piramide van Cheops, de grootste van de drie piramiden van Gizeh.

Zo groot als een Boeing

De Franse onderzoeksleider Mehdi Tayoubi van het internationaal wetenschappelijk team zegt in de Belgische krant De Morgen: 'We weten niet wat de bedoeling van deze holle ruimte is. Daarom willen we ook niet van een kamer spreken. Maar de omvang van de ontdekte ruimte is groot. Zo groot als een Boeing.'

Bouw piramide nog steeds raadsel

De Piramide van Cheops, ook de Grote Piramide genoemd, is de oudste en de grootste van de drie piramiden van Gizeh en is een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. De piramide werd twee jaar lang onderzocht door drie teams van verschillende instituten en universiteiten uit Frankrijk en Japan. De piramide is onderdeel van de Piramiden van Gizeh, een piramidegroep in de Egyptische miljoenenstad Gizeh die aan de Nijl ligt bij Caïro. Hoe de bijna 140 meter hoge en 230 meter brede piramide ooit is gebouwd, weet niemand. De piramide is gebouwd onder het bewind van farao Cheops (2509-2483 v.C.).