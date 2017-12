Zoektocht naar buitenaards leven nog moeilijker dan verwacht

De vreemde luchtstromen op enkele planeten buiten ons zonnestelsel zorgen ervoor dat wetenschappers hun zoekstrategie naar buitenaards leven moeten bijsturen. Onderzoek van het Duitse Max Planck Institute for Astronomy, in samenwerking met de KU Leuven, suggereert dat de samenstelling van de atmosfeer rond die planeten niet overal dezelfde is.

Wetenschappers zijn al een tijdje op zoek naar buitenaards leven op exoplaneten. Dat zijn planeten die niet rond de zon draaien, maar rond een andere ster. In die zoektocht kijken de onderzoekers onder andere naar de samenstelling van de atmosfeer rond de planeten. Als ze er chemische stoffen vinden zoals zuurstof of ozon, een variant van zuurstof, is de kans weer net iets groter dat er leven op de oppervlakte mogelijk of aanwezig is. Het onderzoek van Ludmilla Carone (Max Planck Instituut), professor Leen Decin (KU Leuven) en hun collega’s toont aan dat deze chemische stoffen misschien beter verstopt zijn dan we eerder dachten.

De onderzoekers bekeken hoe ozon zich verspreidt in de atmosfeer van enkele van de dichtst bijzijnde exoplaneten die het potentieel hebben om leven te herbergen: Proxima Centauri b en TRAPPIST-1d en 1b. Beide planeten zijn altijd met dezelfde kant naar hun respectievelijke zon gericht, waardoor zij een warme ‘eeuwige dagzijde’ en een koude ‘eeuwige nachtzijde’ hebben. Dit heeft een grote invloed op de luchtstromen op deze planeten. En het zijn net deze luchtstromen die de samenstelling van de atmosfeer rondom de planeten bepalen.

Luchtstroom

Professor Leen Decin: “Op de aarde lopen de luchtstromen van de evenaar naar de polen. Daardoor geraakt de ozon in onze atmosfeer mooi verdeeld over de hele planeet. Op Proxima Centaauri b en TRAPPIST-1d en 1b leiden de luchtstromen van de polen naar de evenaar, waardoor de ozon zich aan de evenaar opstapelt.” Ludmilla Carone vult aan: “Als we in de atmosfeer van een exoplaneet geen chemische stoffen vinden die op leven kunnen duiden, wil dit niet noodzakelijk zeggen dat deze stoffen er niet zijn. Misschien zitten ze niet verspreid over de hele planeet, maar geconcentreerd op bepaalde plaatsen waar we nog niet gekeken hebben of waar we niet kunnen kijken.”

Carone, Decin en hun collega’s publiceren hun onderzoek vandaag in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. U vindt het artikel als bijlage.