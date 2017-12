Versheid van de vis straks met eigen smartphone te meten

Met je smartphone meten hoe schoon de lucht is, of eten vers is en of een bultje kwaadaardig is of niet. 'Dit is allemaal een heel stuk dichterbij gekomen dankzij een nieuwe spectrometer die zo klein is, dat hij eenvoudig en goedkoop in een mobiele telefoon opgenomen kan worden', zo meldt de TU Eindhoven (TU/e) woensdag.