Man geen verdachte meer in onderzoek dood buurtbewoner

De 43-jarige verdachte die woensdagavond 10 januari na een ruzie met een buurtbewoner op de Zwartezeestraat werd aangehouden, is na zijn verhoor vrijgelaten. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 60-jarige buurtbewoner die die avond om het leven kwam.

Woensdagavond werden politieagenten rond 19.00 uur gestuurd naar een mogelijk ruzie op straat op de Zwartezeestraat. Daar ter plaatse aangekomen zagen ze een man buiten bewustzijn op straat liggen. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Een 43-jarige buurtbewoner werd aangehouden in verband met mogelijk betrokkenheid bij de ruzie. In het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 60-jarige man is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf. Hiermee wordt de 43-jarige man niet meer als verdachte aangemerkt.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)