Klonen van apen is China gelukt

De twee java-aapjes Zhong Zhong en Hua Hua werden een paar weken geleden geboren in een Chinees laboratorium. Ze zijn een exacte kopie van het java-aapje waarvan lichaamscellen werden afgenomen.

De wetenschappers willen de aapjes inzetten voor onderzoek naar menselijke ziektes zoals allerlei genetische aandoeningen, kanker en hersenziekten. Ze zijn van plan meerdere apen te klonen.

Het is voor het eerst dat een primaat uit een niet-embryonale cel gekloond wordt. Bij deze techniek wordt de kern van een cel, met daarin genetisch materiaal, in een eicel geplant waarvan de kern is verwijderd.

Het is overigens niet het eerste gekloonde dier. In 1999 kwam schaap Dolly door een gekloonde cel ter wereld. Klonen in Nederland is bij wet verboden.

Met deze nieuwe techniek (niet-embryonale cel) is het klonen van mensen een stap dichterbij gekomen.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+