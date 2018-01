Doorbraak in onderzoek 'vrouwenviagra'

Nieuwe therapie

Onderzoekster Julie Bakker van de universiteit van Luik vermoedt dat het hormoon kisspeptine weleens het middel zou kunnen zijn voor vrouwen met een verlaagd libido. Dit meldt Nieuwsblad.be. Bakker is met haar onderzoeksteam op zoek naar een medicijn dat lust opwekt bij vrouwen zonder de negatieve effecten van testosteron. Uit onderzoek in de VS en Groot-Brittannië blijkt dat veertig procent van de vrouwen ooit last krijgt van een verlaagd libido. Vijf tot tien procent kampt er zelfs constant mee. Neuro-onderzoekster Bakker in Nieuwsblad: 'Vrouwen met een laag libido krijgen vandaag testosteron toegediend. Dat leidt vaak tot “virilisatie”: baardgroei en een verlaagde stem. Ik wil een nieuwe therapie, zonder die bijwerkingen. Maar eerst diende ik de oorzaak van het verlaagde libido vinden.' Het hormoon kisspeptine is mogelijk de sleutel. Kiss­peptine is een molecule in de hypothalamus van ons brein. Mannen hebben het in kleine dosis, vrouwen in veel grotere, want bij hen brengt kiss­peptine ook de eisprong op gang.

Sekstherapie

Om te testen of de hoeveelheid kisspeptine ook bepaalt hoe groot het libido van vrouwen is, werden er proeven met muizen gedaan. Dat zijn de ideale testdieren, omdat ook hun brein kisspeptine aanmaakt. Uit de proeven kwam naar voren dat de stof een dubbele werking heeft op het seksleven van de vrouwelijk muizen. Ze reageerden beter op mannelijke feromonen, de chemische geur die mannetjes afscheiden en voelen zich dus meer aangetrokken tot potentiële partners. De stof zet bij de muizen ook het seksuele spel in gang: het zorgt ervoor dat het vrouwtje de juiste houding aanneemt om het mannetje te ontvangen. Bij muizen met een laag kisspeptine-niveau was dat dus niet het geval. Bakker: 'We hadden eindelijk een basis voor de ontwikkeling van een nieuwe sekstherapie.'

Regelmatig injecties

Volgens Bakker is dit wel een doorbraak. Ze kreeg nu ook toestemming om testen uit te voeren op mensen en kan dus verder met haar onderzoek. Ze is daarvoor zoek naar vrouwen met een laag libido. Bakker: 'Niet alleen vrouwen in de menopauze, maar ook graag twintigers en dertigers met een lage seksdrive'. Bakker waarschuwt de proefpersonen die de injecties met kisspeptine zullen krijgen wel: 'Om het libido te doen stijgen zullen er regelmatig injecties nodig zijn.'

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+