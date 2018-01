Super Blue Blood Moon

De volle maan op de 31e januari is speciaal om drie redenen: het is de derde in een reeks van "supermoons", wanneer de maan dichter bij de aarde staat in zijn baan - bekend als perigeum - en ongeveer 14 procent helderder dan normaal.

Bloedmaan

Het is ook de tweede volle maan van de maand, algemeen bekend als een "blauwe maan". De superblauwe maan zal door de schaduw van de aarde gaan om kijkers op de juiste locatie een totale maansverduistering te geven. Terwijl de maan in de schaduw van de aarde is, krijgt deze een roodachtige tint, bekend als een 'bloedmaan'.

Als u de maansverduistering van 31 januari gemist heeft, moet u bijna nog een jaar wachten op de volgende gelegenheid in Noord-Amerika. De maansverduistering van 21 januari 2019 zal in heel de VS zichtbaar zijn en een supermoon zijn. Een blauwe maan is de tweede volle maan in een maand tijd, een verschijnsel dat zich gemiddeld elke 2,7 jaar voordoet. De kleur van de maan is overigens niet blauw maar gewoon wit.

