Leugens en fake-nieuws sneller verpreid op Twitter dan echt nieuws

Het oer-Hollandse spreekwoord: 'Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel', blijkt ook in het digitale tijdperk waarin wij op dit moment leven staande te blijven. Drie wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben ontdekt dat nieuwsberichten met 'fake-nieuws' zich op Twitter sneller verspreiden dan echt nieuws.

Nep-nieuws

'We ontdekten dat nep-nieuws zich via het sociale netwerk Twitter aanzienlijk verder, sneller, dieper en breder verspreid dan op waarheid berust nieuws en dat geldt voor alle soorten nieuws en in veel gevallen in een orde van grootte,' zegt Sinan Aral, een professor aan de MIT Sloan School of Management en co-auteur van het rapport met de bevindingen.

'Verbaasd en verbluft'

'Deze bevindingen werpen een nieuw licht op de fundamentele aspecten van ons ecosysteem voor online communicatie', zegt Deb Roy, universitair hoofddocent mediawetenschappen en wetenschappen aan het MIT Media Lab en directeur van het Laboratorium voor Sociale Machines (LSM) van Media Lab, die ook een co-auteur is van de studie. Roy voegt eraan toe dat de onderzoekers 'ergens tussen verbaasd en verbluft' waren in de verschillende trajecten van onderzoek naar echt en fake-nieuws op Twitter.

Verspreiding nep-nieuws door mens zelf

Bovendien, zo vonden de geleerden, is de verspreiding van nep-nieuws in wezen niet te wijten aan bots die zijn geprogrammeerd om onjuiste verhalen te verspreiden maar is dit toch echt te wijten aan de mensen zelf die fake-nieuws sneller retweeten als ware het echt nieuws.