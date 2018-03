Kunstmatige intelligentie rukt op in huishoudens

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten uit opkomende economieën een grotere interesse tonen in het kopen van ‘AI-gestuurde apparaten’ in vergelijking met consumenten uit welvarende landen. Braziliaanse en Chinese consumenten (59 en 52 procent) willen vaker dergelijke apparaten kopen in vergelijking met Amerikanen en Britten (25 en 24 procent). Shana Laurie de Hernandez, partner bij PwC: “De servicegraad van retail is in opkomende landen een stuk lager, en daarom is de toegevoegde waarde van e-commerce en apparatuur met kunstmatige intelligentie een stuk groter dan in het westen. Verder is e-commerce relatief goedkoop in dit soort landen vanwege lage loonkosten. Waarom zou je dan naar de winkel gaan? Verder is er in welvarende landen een bepaalde mate van voorzichtigheid rondom het delen van persoonsgevoelige gegevens zoals creditcard gegevens met commerciële organisaties.”



Gemene deler in het onderzoek is het feit dat het met name mannen zijn (18-34 jaar) die de apparaten - die worden gestuurd door kunstmatige intelligentie - kopen. “Deze groep maakt zich minder zorgen om risico’s ten aanzien van hun privacy of online veiligheid. Dit zijn de ‘early adaptors’. Kunstmatige intelligentie verandert de consumentenmarkt in 2 tot 3 jaar. De voorkeuren van consumenten verschuiven ontzettend snel. Zodra ze iets willen, bestellen ze het meteen, het liefst met levering op dezelfde dag nog. Er zit bijna geen moment meer tussen waar over een aankoop wordt nagedacht”, aldus Hernandez.



Uit het PwC-onderzoek dat e-commerce de consumentenmarkt blijft domineren. Bijna 60 procent van de consumenten geeft aan online te winkelen. En 38 procent daarvan geeft te kennen open staan voor drones als bezorgmethode. Toch groeide het percentage consumenten dat op wekelijkse basis fysieke winkels bezoekt voor het vierde jaar op rij. “Traditionele winkeliers kunnen veel meer beleving in hun winkels aanbieden dan online winkels. Ervaren personeel kan klanten ook meer op maat bedienen”, zegt Hernandez.