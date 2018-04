Nieuwe ruimtelescoop Tess wordt met SpaceX Falcon 9 raket gelanceerd

Zoektocht naar exoplaneten

De lancering maandag vanuit Space Launch Complex 40 op Kennedy Space Center staat gepland om 18.32 uur lokale tijd en 00.32 uur Nederlandse tijd. De satelliet is de volgende stap in NASA's zoektocht naar planeten buiten ons zonnestelsel, bekend als exoplaneten.

TESS

TESS is een NASA Astrophysics Explorer-missie geleid en geëxploiteerd door MIT in Cambridge, Massachusetts, en wordt beheerd door het Goddard Space Flight Center van NASA in Greenbelt, Maryland. Dr. George Ricker van het Kavli Institute for Astrophysics and Space Research van MIT is hoofdonderzoeker van de missie.

Universiteiten

Andere partners zijn Orbital ATK, het Ames Research Center van NASA, het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en het Space Telescope Science Institute. Meer dan een dozijn universiteiten, onderzoeksinstituten en observatoria over de hele wereld zijn deelnemers aan de missie. Het Launch Services Program van NASA is verantwoordelijk voor het lanceringsbeheer.